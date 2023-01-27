 ضبط 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة - بوابة الشروق
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ضبط 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 2:44 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 2:44 م

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص؛ لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بحوزتهم عملات أجنبية ومحلية في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة إتجار 3 أشخاص بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. أمكن ضبطهم. وبحوزتهم (مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

بمواجهتهم، اعترفوا بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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