حرس الحدود يصعق مودرن سبورت في الدوري بفوز ثمين

تغلب حرس الحدود على نظيره مودرن سبورت، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ستاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

نجح فوزي الحناوي في فض الاشتباك في المباراة وتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 من تبادل للكرة رائع بين حازم محمد وفوزي الحناوي، ليسدد الأخير كرة بباطن القدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام لتسكن الشباك.

حاول مودرن سبورت بقوة إدراك التعادل والعودة للمباراة فيما تبقى من دقائق من شوط المباراة الثاني، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بفوز حرس الحدود بهدف دون رد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 12 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 7 نقاط في المركز الـ17 «قبل الأخير».