ترامب: إيران مهتمة بحل دبلوماسي للتوترات مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن إيران مهتمة بحل دبلوماسي للتوترات مع الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع تحرك حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري أن الوضع مع إيران "غير مستقر" بسبب إرسال الولايات المتحدة أسطولا كبيرا إلى المنطقة.

وقال الرئيس الجمهوري: "لدينا أسطول ضخم قرب إيران، أكبر من ذلك الموجود قرب فنزويلا"، مؤكدا أن الدبلوماسية ما زالت خيارا مطروحا.

وتابع: "إنهم يريدون إبرام صفقة. أعرف ذلك جيدا. لقد اتصلوا في مناسبات عديدة. يريدون التحدث"، بحسب ما نقل عنه "أكسيوس".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن أسطولا من السفن الحربية، من بينها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وصل إلى نطاق مسؤوليتها الذي يشمل الشرق الأوسط وإيران.

وقالت "سنتكوم" إن مجموعة حاملة الطائرات القتالية منتشرة حاليا في الشرق الأوسط "لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين"، مشيرة إلى أن السفينة توجد حاليا في المحيط الهندي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول موقعها الدقيق.

وكان ترامب قد رفض في الآونة الأخيرة استبعاد تدخل عسكري أمريكي في إيران، عقب حملة قمع عنيفة للاحتجاجات، أسفرت، بحسب جماعات حقوقية وشهود، عن مقتل الآلاف.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر لم يسمها أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.

وأضاف الموقع أن ترامب قد يعرض عليه هذا الأسبوع المزيد من الخيارات العسكرية من مستشاريه الأمنيين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" والسفن الحربية المرافقة لها تمنح ترامب خيارات هجومية ودفاعية إضافية في حال قرر مهاجمة إيران.