الكويت: وقف العمل بنظام البصمة مؤقتا بالجهات الحكومية بسبب كورونا

أعلن رئيس مركز التواصل الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، وقف العمل بنظام البصمة مؤقتا بجميع الجهات الحكومية، ابتداء من أول مارس المقبل، في إطار جهود مكافحة فيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف المزرم - في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الخميس- أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، سيصدر تعميم بالإجراءات الجديدة المؤقتة؛ وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا".

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر أمس عددا من القرارات المتعلقة بمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، منها تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، واستقدام فريق طبي عالمي متخصص، عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة؛ للاطلاع على كافة الإجراءات التي يتم اتباعها على مختلف الأصعدة في مواجهة الفيروس.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف شركة التموين الكويتية، بتأمين الكميات الكافية من الكمامات من الأسواق الخارجية؛ وذلك لمواجهة الشح في السوق المحلية، سعياً لتوفيرها لاستخدام المواطنين والمقيمين والحد من العدوى، وكذلك تكليف وزارة الشئون الاجتماعية، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية، لتوفير مواد التعقيم في كافة الجمعيات التعاونية.