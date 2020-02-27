مقترح برلماني بفتح باب التعيين وإعادة التكليف لشباب الأطباء البيطريين

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتخطيط بشأن فتح باب التعيين لحديثى التخرج وشباب الأطباء البيطريين وإعادة التكليف لهم بهدف سد العجز

وقالت رئيس مؤسسة عظيمات مصر: تشهد مديريات الطب البيطري في المحافظات، حالة عجز شديد فى الأطباء البيطريين، على الرغم من توافر 4000 درجة شاغرة، بما يهدد الثروة الحيوانية

وأكدت عضو البرلمان، أن الطب البيطري يعد من الركائز الأساسية فى الاقتصاد القومى، مما يتطلب معه اتخاذ إجراءات لسد العجز الشديد في الهيكل الإدارى بالدولة بعد خروج الكثيرين على المعاش،.

وأشارت غادة عجمي إلى أن العجز في الطب البيطري يمثل مشكلة صحية ويؤثر على الثروة الحيوانية بسبب الأمراض، وأيضا يكون له تبعات خطيرة على المواطنين، كما أن المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطرى، يعانون عجزاً كبيراً في الأطباء البيطريين.

ولفتت عجمي: تعيين الأطباء البيطريين متوقف منذ أوائل التسعينات، إلا فى حدود أعداد قليلة تم تعيينها بمسابقة فى عامى 2001، 2004 وأيضاً المسابقة الأخيرة فى 2015، وهذه الأعداد لا تكفى لسد العجز فى الأعداد بالجهاز الإدارى بالدولة، مما يتطلب فتح باب التعيين لحديثى التخرج وشباب الأطباء البيطريين وإعادة التكليف، واقترحت فتح باب التعيين لحديثى التخرج وشباب الأطباء البيطريين وإعادة التكليف لهم بهدف سد العجز

واختمت عضو مجلس النواب بقولها: لا يوجد تفسير واضح لوقف التعيينات للأطباء البيطريين منذ عام 1995، وحتى الآن، رغم وجود درجات خالية منذ سنوات، خاصة وأن الفترة المقبلة سوف تشهد خروج أكثر من 60% على المعاش من الأطباء البيطريين الحكوميين دون وجود بديل.