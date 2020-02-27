السعودية: لا صحة لمنع عودة المواطنين من الدول الموبوءة

أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات السعودية، النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، عدم صحة منع السعوديين الموجودين في الدول التي سجلت إصابات بكورونا من الدخول للمملكة.

وقال العتيبي إن جميع المنافذ توجد بها فرق عمل من وزارة الصحة تتولى الكشف المبدئي على المواطنين العائدين من الدول الموبوءة.

وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي اتخذت، تعليق استخدام الهوية الوطنية للدخول للمملكة، وإن كان المستخدم لها سعوديا عائدا للمملكة يجب إبراز جواز السفر بهدف الاطلاع على الدولة القادم منها، وفي حال سفره لإحدى الدول الممنوع السفر إليها تُتخذ بحقه العقوبات والغرامات الخاصة بمخالفة لائحة السفر.