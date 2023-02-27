المنيا: إزالة 7 تعديات على أراضي زراعية بقريتي تله ودمشير

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضرورة التنسيق المستمر لجميع الأعمال الصحية، وحماية البيئة من انتشار الأمراض، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وإزالة ٧ تعديات بقريتي تله ودمشير.



ومن جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية تلة، تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لـ3 تعديات بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة قيراط و١٦ سهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون؛ لمنع انتشار العشوائيات واسترداد الأراضي الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير.



ورصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير، تعد على أملاك دولة بمساحة ٢٥٠ مترا و٣ تعديات على أرض زراعية مساحة قيراط ونصف، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على حقوق الدولة.



وفي سياق متصل، واصل قسم البيئة والتجميل، أعماله برفع ٤٨ طنا من التراكمات والمخلفات الزراعية والقمامة المتواجدة بنقاط التجمع بالبرجاية ودمشير ومن القرى التابعة لهم، وتم تمشيط الطرق الرئيسية والفرعية من المخلفات البيئية، ومتابعة أعمال التطوير والتجميل من دهن الأسوار والأرصفة وزراعة نباتات الزينة؛ لإضافة مظهر جمالي وحضاري البرجاية.



ونفذت أعمال نظافة بعزبة زكريا ومنطقة الشئون بدمشير والوحدة الصحية، وأمام المدارس بالعبيد، ونقلت القمامة إلى الظهير الصحراوي؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتقال الأمراض والأوبئة.