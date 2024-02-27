منير فخري عبد النور عن صفقة رأس الحكمة: موقف مصر الثابت مما يحدث حولها دفع الإمارات لمساندتها

قال الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، إن صفقة رأس الحكمة تمثل فرصة ذهبية قادمة من السماء لا يجب إهدارها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أنّ كل الظروف ساعدت مصر للوصول إلى هذه النقطة، وفي مقدمتها الظروف السياسية.

وأوضح أن الموقف الرصين والثابت للدولة مما يحدث حولها، أدّت إلى مساندة الإمارات لمصر، متوقعًا أن تقدم دول عربية أخرى على خطوات مماثلة.

وشدّد على ضرورة عدم إضاعة الفرصة، وتصحيح الأخطاء التي ارتُكبت في الفترات الماضية، لتسير الدولة على طريق مليء بالخير.

في سياق غير بعيد، تحدث عبدالنور عن ملف الصناعة قائلا إن الدولة بحاجة إلى سياسة صناعية لها أهداف محددة، موضحًا أن هذه الأهداف يسهل وضعها.

ولفت إلى أن هناك حاجة لتنمية الصناعات التي لها تحقق قيمة مضافة عليها، والتي يتسم المكون المعرفي لها بأنه كبير.

وأكّد أن هناك فرصة مواتية لإنتاج وتنمية الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن هذا المجال قد يكون قاعدة للانطلاق من أجل التصنيع، على أن يبدأ باستخدام الطاقة الشمسية.