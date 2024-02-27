منظومات إس-300 وبوك-إم2 تسقط 3 طائرات أوكرانية محملة بالصواريخ هيمارس

أعلن قائد أحد طواقم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300"، إسقاط 3 طائرات حربية تابعة لقوات كييف بمشاركة منظومة الدفاع الجوي "بوك-إم2" على اتجاه زابوروجيه.

وكشف قائد الطاقم أيضا أن المنظومة تصدت لقصف أوكراني بصواريخ أمريكية من طراز "هيمارس"، وأن الطائرات التي أسقطتها أقلعت جميعها من المطارات الأوكرانية وكانت حاملة للصواريخ.



وأضاف أن منظومة بوك المضادة للطائرات تمكنت من رصد الأهداف وأسقطتها صواريخ الدفاع الجوي من منظومة "إس-300".

وأوضح أن وحدات الدفاع الجوي تعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة على تأمين التغطية للقوات ومراكز القيادة والمقرات من هجمات العدو الذي يحاول شن غارات جوية عليها، مشيرا إلى أن هناك مناطق سكنية يتواجد فيها مدنيون.

وقال الملازم أول دميتري فيسيلوف نائب قائد وحدة الصواريخ المضادة للطائرات: "نحن نوفر الغطاء لوحداتنا والمدن والبلدات الآمنة وكذلك لمواقعنا، حتى لا يصل إليها أي شيء من جانب العدو".