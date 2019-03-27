تفكيك خلية إرهابية في النمسا تستهدف تفجير خطوط السكك الحديدية

أوردت صحيفة "كرونن تسايتونج" النمساوية أن السلطات في فيينا قامت بتفكيك خلية إرهابية متورطة في التخطيط للهجوم على القطارات فائقة السرعة التى تربط بين ألمانيا والنمسا.

وأشارت الصحيفة - في تقرير اليوم الأربعاء - إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الخلية تابعة لتنظيم داعش، لافتة إلى أن الكشف عن هذه الخلية الإرهابية تم بالتنسيق بين المخابرات الألمانية والنمساوية، حيث قامت وحدة أمنية خاصة باقتحام وحدة سكنية في فيينا، وتم القبض على عناصر تلك الخلية.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يستهدفون تفجير القطارات التى تربط بين ميونيخ وبافاريا ونوربرج والتسبب في وقوع أكبر عدد من القتلى، محذرة من هجمات إرهابية في جميع أنحاء أوروبا، خاصة على مسار خطوط السكك الحديدية بسبب مواقف الدول الأوروبية فى محاربة داعش وكافة المنظمات الإرهابية.

وذكرت الصحيفة أالمتهم الرئيسي شخص عراقي متزوج وله خمسة أطفال، ومن المرجح أنه ينتمي إلى تنظيم داعش، وهو الآن قيد التحقيق المستمر من قبل ضباط مكافحة الإرهاب فى الداخلية النمساوية.