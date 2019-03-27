إعفاء مدير الإدارة الصحية ببلبيس من منصبه

قرر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، إعفاء مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس من مهام منصبه؛ وذلك بعدما تبين فشله في استهداف أماكن معروفة بالتكدس الشديد للمواطنين بدائرة المركز، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف على فيروس "سي" والأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، بتكليف الدكتورة دعاء فايق، الطبيبة بالمديرية، بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية ببلبيس لحين تعيين مدير جديد للإدارة، موجهًا الفريق الطائر بالمديرية بفتح أحد المضايف ببلبيس خلال الفترة المسائية بعد انصراف الفريق الصباحي.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي انطلقت بالمحافظة قبل 25 يومًا، فحصت حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين و250 ألف مواطنًا.