المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطلين يتاجران في الحشيش بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالقضية رقم 288 جنايات، قسم أول شرم الشيخ، والمقيدة برقم 750 لسنة 2020 كلي جنوب سيناء، بمعاقبة عاطلين، بالحبس المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بشرم الشيخ.

وأصدرت الحكم، اللجنة المشكلة علنيًا برئاسة المستشار سعيد شعبان محمد أبودنيا، وعضوية المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار إيهاب محمد عصمت، وخالد رضا وكيل النيابة، وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير المحكمة.

تعود أحداث الواقعة عندما أكدت معلومات سرية أن المتهم الأول "خ. ع."، والصادر ضده حكم غيابي بالمؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، في القضية رقم (6040) لسنة 2019، حيازة مواد مخدرة، والمتهم الثاني "ن. س."، يقومان بترويج المواد المخدرة، وأصدر معاون مباحث قسم أول شرم الشيخ إذن بضبط وتفتيش المتهمين.

جرى ضبطهما في كمين أمني بمنطقة الرويسات مستقلين سيارة، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على قطعة كبيرة لجوهر الحشيش، وعثر بحوز المتهم الثاني على قطعة كبيرة لنفس المخدر، وعثر على قطعة أخرى داخل السيارة خلال تفتيشها، وعدم وجود رخصة للسيارة التي كانت بحوزتهما.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.