فيديو - سيسيه يفرض الهدوء على تدريبات السنغال قبل مواجهة مصر

فرض أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي حالة من الهدوء على تدريبات فريقه، قبل مواجهة مصر، في المباراة الحاسمة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشارت صحيفة سيني نيوز السنغالية إلى أن تدريب منتخب أسود التيرانجا تم إقامته بدون حضور جماهيري، في وقت متأخر من ظهر بعد ظهر أمس السبت، على ملعب عبد الله واد، الذي سيستضيف المواجهة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن الجماهير السنغالي بدأت في التوافد على العاصمة داكار قبل حوالي 3 أيام من موعد اللقاء المرتقب، من أجل مؤازرة اللاعبين في التدريبات، إلا أن المدرب أليو سيسيه، قرر إقامتها خلف أبواب مغلقة، لمنح لاعبيه حالة من الهدوء.

كما أفادت الصحيفة أن المدرب سيسيه أصر على تخفيف الضغط والحمل التدريبي على لاعبي السنغالي في مران الأمس، وقرر الاكتفاء بتدريبات الاستشفاء، خصوصًا أن الحصة التدريبية أجريت بعد ساعات قليلة من العودة من القاهرة.

يُذكر أن المنتخب الوطني حقق فوزا ثمينًا على نظيره السنغالي بهدف نظيف أول أمس الجمعة بملعب ستاد القاهرة، في ذهاب المباراة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز أو التعادل في اللقاء المقبل أمام السنغال بالعاصمة داكار بعد غدٍ الثلاثاء؛ من أجل العبور لنهائيات كأس العالم، أو تفادي الهزيمة بفارق أكبر من هدف.