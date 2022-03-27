الإرياني يطالب بإدانة ممارسات مليشيا الحوثي: تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إدانة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران التي تؤدي لتفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والمعاناة الإنسانية، وممارسة الضغط على الحوثي لوقف جباياتها وضغوطها على القطاع الخاص والسماح بحرية تدفق السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين دون قيود.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الإرياني، قوله إن "مليشيا الحوثي أغلقت عدد من الشركات والمصانع، في محاولة لإجبار ملاكها على دفع المزيد من الجبايات غير قانونية، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للمواطنين، وأدان تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية حملات الابتزاز والتضييق على ما تبقى من القطاع الخاص ورجال المال والأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت ضمن الحملات الممنهجة بإغلاق 12 شركة تجارية لإنتاج واستيراد المواد الغذائية، وأكبر مصانع انتاج المياه المعدنية في اليمن ووقف خطوط الإنتاج وطرد العاملين.

وأكد أن هذا التصعيد يندرج ضمن مخطط مليشيا الحوثي لتدمير البيوت التجارية الكبرى وانهاك راس المال الوطني، ودفعه للمغادرة خارج البلد، وإحلال تجار تابعين لها بهدف احكام سيطرتها على الاقتصاد اليمني، واستيراد المواد الغذائية، وتوظيفها كأحد أدوات الحرب والاخضاع والحشد لجبهات القتال.