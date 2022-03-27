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استقرت أسعار الحديد، فيما تباينت أسعار الأسمنت فى بداية تعاملات اليوم الأحد.

• وجاءت أسعار الحديد، على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل نحو 18500 جنيه.

واستقر سعر حديد بشاي ليسجل 18400 جنيه.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل نحو 18400 جنيه.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل نحو 18350 جنيها.

واستقر حديد المصريين ليسجل 18650 جنيها.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 18000 جنيه.

• وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

تراجع سعر الأسمنت المسلح 10 جنيهات ليسجل 1390 جنيها.

واستقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1350 جنيها.

وارتفع اسمنت لافارج 5 جنيهات ليسجل 1375 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1350 جنيها.

واستقرت سعر أسمنت حلوان ليسجل 1380 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1430 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان، حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.