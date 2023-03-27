إصابة اثنين بإصابات خطيرة إثر اندلاع حريق في دار للمسنين ببرلين

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أصيب اثنان بإصابات خطيرة إثر اندلاع حريق في دار للمسنين في حي نيو هوهنشونهاوزن في العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن رجال الإطفاء أنقذوا النزيلين من إحدى الغرف، وقاموا بالإسعافات الأولية، ويُعتقد أنهما يعانون من اختناقات جراء الدخان الناجم عن الحريق.

وتمكنت أطقم الإطفاء من إخماد الحريق في النزل الواقع في الجزء الشرقي من المدينة. واندلع الحريق في غرفة بالطابق الثاني من المبنى.

وتلقت فرقة الإطفاء نداء استغاثة فى حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا (التوقيت المحلي) وتوجه حوالى 100 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.