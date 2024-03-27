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لافيا يوجه رسالة لجماهير تشيلسي بعد انتهاء موسمه

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 8:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 8:31 م

وجه البلجيكي روميو لافيا لاعب تشيلسي الإنجليزي، رسالة لجماهير ناديه بعد تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، انتهاء موسم لاعبه لافيا بسبب تعرضه لانتكاسه في إصابته التي يعاني منها بالفخذ.

وكتب لافيا عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»: «أهلا عائلة تشيلسي.. كما علمتم وعلى الرغم من جهودي، سأغيب حتى نهاية الموسم».

وتابع: «لقد كان موسمًا مخيبًا لآمالي، لعدم قدرتي على مساعدة زملائي».

وأكمل: «أحب هذه المجموعة من اللاعبين، وهذا الشعار، وكنت أود التواجد أكثر على أرض الملعب.. ثقوا بأنني فعلت كل شيء من أجل العودة».

وأتم: «أشكركم على الحب الذي أظهرتموه تجاهي، والدعم والانتقادات، لأنها كانت مؤثرًا إيجابيًا بالنسبة، وتدفعني للمضي قدمًا.. لا أطيق الانتظار لحين العودة، أراكم قريبا».


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