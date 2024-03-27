 الكويت تدعو مجلس الأمن لإجراءات حاسمة لإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تدعو مجلس الأمن لإجراءات حاسمة لإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:34 م

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة البلاد إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن دولة الكويت تؤكد مجددا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني والاستيلاء على مقدراته على مرأى المجتمع الدولي لن يصب في صالح الجهود الدولية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية.

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