زخم وتنوع ثقافي في أنشطة قصور الثقافة بأسيوط في ليالي رمضان

شهدت مواقع فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج ليالي رمضان الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار خطة وزارة الثقافة.

وفي السياق نظم قصر ثقافة أسيوط احتفالية تضمنت عرضا فنيا لفرقة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، قدمت خلاله باقة من الأغاني الرمضانية منها "صلينا الفجر فين، هاتوا الفوانيس، ومرحب شهر الصوم"، هذا بجانب ورشة تصميم لوحات عن مظاهر الشهر الفضيل للفنانة ريتا وفيق وأخرى للفنانة إيمان حسن لتصميم فانوس بالفوم.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، قدمت تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية ورقصة التنورة بقيادة الفنان محمود يحيي، وسط تفاعل كبير من الحضور، ونظم بيت ثقافة القوصية احتفالية تضمنت لقاء بعنوان "فضل شهر رمضان" تحدث خلاله حسني علي عن فضل ليلة القدر موضحا أثر الصيام على صحة الفرد.

تلاه محاضرة بعنوان "أبطال عبر التاريخ" تناول خلالها الشاعر عبد الغني مسعود ذكرى نصر العاشر من رمضان، متحدثا عن دور الجندي المصري في الحفاظ على الأرض.

كما شهدت الاحتفالية أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء الذين ألقوا قصائد ذات طابع رمضاني، بجانب عروض فنية للموهوبين، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة القوصية للإنشاد الديني، بحضور الشاعر مدثر الخياط رئيس نادي الأدب المركزي، والأديب الشاعر عبد الغني مسعود ونخبة من الأدباء والمثقفين.

وفي بيت ثقافة أبنوب أقيمت احتفالية تضمنت أمسية شعرية بعنوان "في حب رمضان"، تلاها فقرة تقديم عروض فنية للموهوبين، بجانب عروض غنائية لعدد من الموهوبين..

وتواصلت الفعاليات بسهرة رمضانية نظمها قصر ثقافة المعابدة بدوار الطوالب تضمنت لقاء حول فضل الشهر الكريم للشيخ أحمد سليمان، تلاه فقرة ابتهالات وتواشيح دينية لكل من الشيخ علي عبد الشكور والشيخ عادل محفوظ منها "قمر سيدنا النبي، صلوا على طه، يا حبيبي يا رسول الله".

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، أقامت مكتبة المنفلوطي العامة محاضرة بعنوان "الصيام وصحة الأنسان" بمركز شباب حي السلام، أوضح خلالها الشيخ محمد هلال مدير الوعظ بمنفلوط فوائد الصيام لصحة الإنسان وأثر ذلك على مناعة الجسم.

من ناحية أخرى، شهد بيت ثقافة منفلوط محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام" للشيخ محمد هلال تلاها ورشة حكي بعنوان "العبقرية والإبداع" ناقش خلالها الأديب د. يحيى القفاص الفرق بين الموهبة الفطرية والمهارات، مقدما عدد من النصائح للأطفال عن تنمية المهارات الحياتية، فيما قام المدرب حسن محمد بتعريف الرواد على كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة خلال ورشة تعليم أساسيات الخط العربي.

ووفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم شهدت مدرسة ريفا الإعدادية للبنات ورشة تصميم فانوس رمضان بالخشب والكرتون، ونفذ بيت ثقافة صدفا ورشة عمل زينة رمضان بالمدرسة الإبتدائية، بينما أقيمت عدة لقاءات تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية ذات الطابع الرمضاني، إلى جانب بعض المربعات والشعر الحلمنتيشي، وذلك بكل من قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مُر، قصر ثقافة أبو تيج، بيت ثقافة منفلوط، ومكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.