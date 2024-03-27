ضياء رشوان: قرار مجلس الأمن بشأن غزة يعكس تحولا حقيقيا بالموقف الأمريكي تجاه إسرائيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن قرار مجلس الأمن، الإثنين، بشأن ‏‏«الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة» أثار غضبا شديدا لدى الجانب الإسرائيلي، لا سيما بعد الامتناع ‏الأمريكي عن استخدام حق النقض (الفيتو) بعدما اعتادت الولايات المتحدة تعطيل كل المحاولات السابقة لإصدار ‏قرار مماثل عبر اللجوء إلى حق النقض الفيتو.‏

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «‏Extra News‏» مساء الثلاثاء، أن القرار يتضمن وقف إطلاق النار خلال ‏شهر رمضان تمهيدا للوصول إلى وقف إطلاق مستدام وليس دائما مع الإشارة إلى تبادل الأسرى والمحتجزين.‏

واعتبر أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت بمثابة إشارة واضحة من الولايات المتحدة للحكومة ‏الإسرائيلية، لافتا إلى انعكاس تأثير القرار على رئيس الوزراء نتنياهو بمطالبته وفد بلاده الموجود في الولايات ‏المتحدة برئاسة وزيره دفاعه غالانت بالعودة.‏

وأكد أن التصريحات الإسرائيلية بأن «أمريكا خذلتنا لأول مرة» صحيحة، مشيرا إلى وجود تحول تدريجي ‏واضح في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل خاصة بعد ما اقترفته من مجازر أثرت على صورة أمريكا ‏في المجتمع الدولي وانعكست سلبا على موقف بايدن الانتخابي.‏

ولفت إلى محاولة بعض المسؤولين الأمريكيين التخفيف حدة القرار بالقول إنه غير ملزم، موضحا أنه يعكس تحولا حقيقيا في الموقف الأمريكي خاصة بعد تصريحات نتنياهو بدخول رفح بشتى السبل أمام الرفض ‏الأمريكي.‏