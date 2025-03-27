أردوغان: سنقدم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.

وأفاد أردوغان، خلال مشاركته أمس الأربعاء، في حفل توزيع جوائز مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم بالعاصمة أنقرة، بأن تركيا ستواصل بذل ما يلزم لإنهاء الظلم والإبادة الجماعية بغزة في أقرب وقت.

وذكر الرئيس، أن الإدارة الإسرائيلية تواصل سياسة الإبادة الجماعية حتى في شهر رمضان، وتزداد غطرسة مع استمرار صمت القوى الغربية، وحث العالم الإسلامي على التكاتف والوحدة ونبذ التمييز على أساس عرقي أو إقليمي.

وأوضح الرئيس التركي، أن إسرائيل التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير الماضي، كثفت مؤخرا هجماتها على قطاع غزة"، مضيفا أن إسرائيل تستهدف عمدا المستشفيات والمرافق الصحية والعاملين في هذا المجال بغزة، والتي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب.

وأشار إلى أن نحو 80% من غزة أصبح في حالة خراب نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف، مضيفا أن الجمود والتشتت في العالم الإسلامي له دور في بروز هذه الصورة السلبية بقدر زعماء النظام العالمي.