أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، في زيادة طفيفة لتقديراتها السابقة بشأن معدل النمو في الربع الأخير من عام 2024، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية جيدة، بواقع 4ر2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وجاء النمو ذلك مدعوما بزيادة الإنفاق الاستهلاكي في نهاية العام.

وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتمكن من الحفاظ على معدل نمو قوي في الوقت الذي يشن فيه الرئيس دونالد ترامب حروبا تجارية، ويتخلص من القوى العاملة الاتحادية، ويتعهد بترحيل جماعي للمهاجرين الذين يعملون في البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت وزارة التجارة الأمريكي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي - ناتج البلاد من السلع والخدمات - تباطأ في الربع الأخير من العام مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.1% في الربع السابق عليه.

وبالنسبة لكامل عام 2024، نما الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم – بمعدل 2.8%.