سي إن إن: رصد ألغام أمريكية مضادة للدبابات في مناطق سكنية بـ إيران

كشف تحليل لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن رصد ألغام أرضية أمريكية الصنع مضادة للدبابات من طراز «غيتور» (Gator)، منتشرة في مناطق سكنية بضواحي مدينة شيراز جنوب إيران.

وأوضحت الشبكة، استنادًا إلى صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية وآراء خبراء متفجرات، أن الألغام التي عُثر عليها في قرية «كفاري» تتطابق مع نظام الألغام «BLU-91/B» الذي تمتلكه الولايات المتحدة حصريًا.

وأشارت إلى أنه في حال ثبوت استخدام هذه الألغام، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الجيش الأمريكي لهذا السلاح منذ حرب الخليج عام 1991.

وأفادت مصادر محلية إيرانية بسقوط ضحايا من المدنيين جراء إلقاء هذه الألغام عبر قنابل عنقودية من الجو، حيث تقع القرية المستهدفة على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة «شيراز» الصاروخية التابعة للحرس الثوري.

ورغم توثيق وجود الألغام جغرافيًا، نفى الجيش الإسرائيلي تورطه في هذه العملية، واصفًا الأنباء بأنها «مضللة»، فيما امتنعت القيادة المركزية الأمريكية عن التعليق على الحادثة، بحسب شبكة «سي إن إن».

ويصنّف خبراء عسكريون هذا التطور باعتباره تحولًا خطيرًا في طبيعة الأسلحة المستخدمة في المواجهة الحالية، نظرًا لقدرة هذه الألغام التدميرية العالية على اختراق الدروع وتحويل المناطق السكنية إلى حقول ألغام فعلية.