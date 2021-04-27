وزيرة التخطيط تترأس اجتماع لجنة استراتيجية تنمية الأسرة

ترأست د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع لجنة استراتيجية تنمية الأسرة لمناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021-2023)، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء، وذلك بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبحضور دكتورة أميرة تواضرس مدير المركز الديموغرافي.

وأوضح بيان لوزارة التخطيط اليوم، أن د.أميرة تواضروس استعرضت عناصر الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021-2023)، وآخر ما تم التوصل إليه تمهيدًا للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت الخطة المقترحة المحافظات التسع المستهدفة في العام الأول والتي تتوافر فيها مؤشرات الاستهداف الأربعة الأساسية وهي الأعلى في معدل الإنجاب الكلي والأكثر فقرًا والأعلى في الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة والأعلى في نسبة المواليد لإجمالي الجمهورية.

كما تم منافشة المقترحات الخاصة بالحوافز الإيجابية للأسر التي تستهدفها الخطة وكذلك محور التمكين الاقتصادي للأسر والذي يتضمن تمويل مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلا عن تقديم تدريب وتأهيل على إدارة المشروعات حسب الميزات النسبية في كل محافظة.