اتحاد السلة يقرر أحقية نادي الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 74-75

مصطفى الفقي: السادات لم يكن حاكما باطشا لكنه لم يستطع الإفراج عمن اعتقلهم

مصطفى شعبان: من الممكن تقديم مسلسل «حتى لا يطير الدخان» هذا العام.. ولا علاقة له بالفيلم