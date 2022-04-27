 اتحاد السلة يقرر أحقية نادي الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 74-75 - بوابة الشروق
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اتحاد السلة يقرر أحقية نادي الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 74-75

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 3:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 3:10 م

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة اعتماد أحقية نادي الزمالك في لقب بطولة كأس مصر لموسم 1974/1975.

وخلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي اقيم يوم الإثنين الماضي تقرر إضافة بطولة كأس مصر موسم 1974/1975 لسجل بطولات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وبعد استعراض المستندات المقدمة من نادي الزمالك، وجه مجلس الإدارة بإضافة وإثبات بطولة كأس مصر في نسخة 74/75 لسجل بطولات نادي الزمالك ليصبح رصيده في عدد مرات التتويج باللقب 12 بطولة.

وبهذا، يصبح سجل نادي الزمالك في كأس مصر كالتالي:

موسم 74-75

موسم 78-79

موسم 79-80

موسم 80-81

موسم 90-91

موسم 96-97

موسم 97-98

موسم 99-2000

موسم 2000-2001

موسم 2001-2002

موسم 2002-2003

موسم 2005-2006


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