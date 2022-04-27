اتحاد السلة يقرر أحقية نادي الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 74-75

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة اعتماد أحقية نادي الزمالك في لقب بطولة كأس مصر لموسم 1974/1975.
وخلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي اقيم يوم الإثنين الماضي تقرر إضافة بطولة كأس مصر موسم 1974/1975 لسجل بطولات نادي الزمالك بشكل رسمي.
وبعد استعراض المستندات المقدمة من نادي الزمالك، وجه مجلس الإدارة بإضافة وإثبات بطولة كأس مصر في نسخة 74/75 لسجل بطولات نادي الزمالك ليصبح رصيده في عدد مرات التتويج باللقب 12 بطولة.
وبهذا، يصبح سجل نادي الزمالك في كأس مصر كالتالي:
موسم 74-75
موسم 78-79
موسم 79-80
موسم 80-81
موسم 90-91
موسم 96-97
موسم 97-98
موسم 99-2000
موسم 2000-2001
موسم 2001-2002
موسم 2002-2003
موسم 2005-2006