الكويت تعرب عن رفضها واستيائها من تصريحات أحد أعضاء البرلمان العراقي

اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الأربعاء، تناول اللقاء التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي، بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، خلال اللقاء عن رفض واستياء دولة الكويت لهذه التصريحات، التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مبادئ حسن الجوار، مؤكدا عدم صحة تلك الادعاءات، وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية.

وأشاد بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية، والقوة البحرية العراقية، في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية.

وأثارت تصريحات عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة علاء الحيدري، استياء واستهجان نواب الكويت، والتي تطرق فيها إلى قضية الصيادين العراقيين، واتهم قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية، والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على الصيادين العراقيين في منطقة «الفاو»، وتعذيبهم والتنكيل بهم والتسبب بوفاة أحدهم.

وطالب النائب بنشر قوة من اللواء السابع البحري، التابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الفاو، لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية ما أسماه «التجاوزات الكويتية».

واستند الحيدري في اتهاماته لخفر السواحل الكويتية بالاعتداء على الصيادين، ومطالبته بحماية الصيادين العراقيين، إلى اتفاقية «خور عبدالله»، وهي اتفاقية دولية حدودية لتنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبدالله، التي تمت المصادقة عليها في بغداد عام 2013.

و«خور عبدالله»، هو ممر مائي يقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا «خور الزبير»، الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.