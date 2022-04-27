بلينكن: ملتزمون بتقديم كل مساندة لأوكرانيا للتصدي للقوات الروسية

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الثلاثاء أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بتزويد أوكرانيا بكافة الإمدادات العسكرية لإخراج القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن هذا جاء في سياق كلمة ألقاها بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالكونجرس ، عقب عودته من رحلة قام بها ووزير الدفاع لويد أوستن إلى العاصمة الأوكرانية كييف حيث التقيا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار مسئوليه العسكريين.

وقال بلينكن إن هذه الاجتماعات تركت لديه انطباعا بأن هدف الرئيس زيلينسكي هو إخراج القوات الروسية من الأراضي التي تحاول احتلالها في شرق أوكرانيا.

وأكد أن إدارة الرئيس بايدن تقدم كل مساندة للأوكرانيين ليتصدوا بالسبل العسكرية أو الدبلوماسية إذا اختاروا ذلك.