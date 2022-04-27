برلين: الجيش الألماني يمتلك 150 قطعة فقط صالحة للاستخدام من المركبة «بوما»

أشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت إلى وجود أوجه قصور كبيرة في القوات المسلحة، وذلك خلال النقاش الدائر في البرلمان الألماني حول الصندوق الخاص المزمع إنشاؤه للجيش بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو.

وقالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن على ألمانيا أن تعزز قدرتها الدفاعية وذلك كرد فعل على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت لامبرشت: "على سبيل المثال، لدينا، على الورق، 350 ناقلة جند مدرعة طراز بوما، منها 150 قطعة فقط صالحة للاستخدام فعليا، ولا يبدو الأمر مختلفا بالنسبة لمروحيات تايجر القتالية. فمن إجمالي 51 لا يمكن سوى لتسع طائرات فقط الإقلاع".

ونوهت لامبرشت إلى أن شراء الذخيرة– للوفاء بالمسؤولية داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)- يتطلب وحده 20 مليار يورو.

وتابعت الوزيرة الألمانية أن " (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حطم بهجومه على أوكرانيا نظام السلام في أوروبا، كما تم تدمير الثوابت والاتفاقات التي قامت عليها الحياة الحرة والمسالمة لملايين الناس في أوروبا، واليوم يحارب 40 مليون أوكراني من أجل حياتهم، فهذا البلد يقاتل من أجل وجوده".