فياريال يقسو على إسبانيول برباعية وفالنسيا يقلب الطاولة على بلد الوليد بالدوري الإسباني

استعاد فريق فياريال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني، عقب فوزه المثير 4 / 2 على ضيفه إسبانيول، اليوم الخميس، في المرحلة الـ31 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز فالنسيا 2 / 1 على ضيفه بلد الوليد.

وارتفع رصيد فياريال، الذي خسر من بلد الوليد وأشبيلية في المرحلتين الماضيتين، إلى 50 نقطة في المركز الخامس، ليبقي على آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ظل ابتعاده بفارق 5 نقاط خلف ريال سوسييداد، صاحب المركز الرابع، قبل 7 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

في المقابل، توقف رصيد إسبانيول، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط خلال لقاءاته الثمانية الأخيرة بالبطولة، عند 28 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه من أجل البقاء، في ظل ابتعاده بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان.

وبادر إسبانيول بالتسجيل عن طريق خافيير بوادو في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل إيتيان كابوي لمصلحة فياريال في الدقيقة 53.

وأضاف دانيال باريخو الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 63، بعدما تابع ركلة الجزاء التي أهدرها، لكن سرعان ما أدرك خوسيلو التعادل لإسبانيول في الدقيقة 73.

وأعاد نيكولاس جاكسون التقدم لفياريال مجددا، عقب تسجيله الهدف الثالث للفريق الأصفر في الدقيقة 80، قبل أن يقضي إيتيان كابوي نهائيا على آمال إسبانيول في التعادل، بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأنهى إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين ،عقب طرد لاعبه ايدواردو ايكسبوزيتو في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للقاء. وأنعش بلنسية آماله في البقاء بالبطولة، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2 / 1 على ضيفه بلد الوليد في الوقت القاتل.

وتقدم بلد الوليد مبكرا بواسطة سايل لارين في الدقيقة السادسة، غير أن مختار دياخابي أحرز هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 60.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، منح جافير جيرا مورينو النقاط الثلاث لمصلحة بلنسية بتسجيله الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد فالنسيا ، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر، في حين توقف رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.