رئيس فلسطين يصل الرياض

وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والوفد المرافق له إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

وفي وقت سابق، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بويرجه برنده، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدداً من المسؤولين الدوليين يزورون العاصمة السعودية الرياض خلال الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات تهدف إلى الدفع نحو التوصل إلى اتفاق سلام في غزة.

وأضاف برنده، خلال مؤتمر صحافي في الرياض: «اللاعبون الرئيسيون موجودون حالياً في الرياض، ونأمل أن تؤدي المناقشات إلى عملية تفضي للمصالحة والسلام».

وأكمل: «الأزمة الإنسانية في غزة ستكون على جدول الأعمال، هناك الآن قدر من الزخم فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الرهائن وكذلك وقف محتمل لإطلاق النار».

وأوضح برنده أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضر الاجتماعات، قادماً من الصين، وقبل أن يتوجه إلى إسرائيل، بينما نقلت «رويترز» عن مصادر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيشارك في الاجتماعات.

كما سيشارك أيضاً رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق، ومسئولون بحرينيون، ووزراء خارجية ورؤساء وزراء من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بينهم وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، ورؤساء وزراء من الأردن، ومصر، والعراق، وفقاً لبيان صحافي صادر عن المنتدى.

وأفاد برنده بأنّ 12 رئيس دولة وحكومة يشاركون في المؤتمر الذي سيحضره أكثر من 1000 مشارك. كما سيشارك وزير الخارجية سامح شكري، لإطلاع المسئولين على جولة المحادثات التي عقدها المفاوضون المصريون في إسرائيل، الجمعة، في محاولة لاستئناف الجهود المتعثرة الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين.