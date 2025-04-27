أنصار الله تحذر من تسرب نفطي هائل بالبحر الأحمر جراء الضربات الأمريكية

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن تسرب نفطي هائل في البحر الأحمر جراء غارات أمريكية استهدفت مؤخرا ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة.



وجاء في رسالة أرسلها جمال عامر وزير الخارجية في حكومة الحوثيين إلى مسؤولين بالأمم المتحدة بينهم أمينها العام أنطونيو غوتيريش: "العدوان الأمريكي ألحق تدميرا كليا للبنية التحتية المدنية لميناء رأس عيسى".



وأضاف: "الأخطر من ذلك هو أن العدوان الأمريكي تسبب في كارثة بيئية بحرية، تمثلت في تسرب كميات هائلة من المشتقات النفطية إلى مياه البحر الإقليمية للبحر الأحمر والمناطق المجاورة".

وحذر عامر، من أن "هذا التسرب يهدد بتدمير النظم الإيكولوجية البيئية البحرية الهشة، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك، والقضاء على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، وتلويث السواحل، وتدمير سبل عيش آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البحر في حياتهم اليومية، لا سيما في قطاع الصيد".

وحمل الولايات المتحدة المسؤولية الدولية الكاملة عن "جريمة الحرب في ميناء رأس عيسى وتبعاتها الكارثية".

ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن بشأن هذا الأمر.

يذكر أن القوات المسلحة الأمريكية بدأت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من 15 مارس الماضي، تنفيذ ضربات مكثفة على مواقع الحوثيين من حركة "أنصار الله" في اليمن.

وبحسب رواية واشنطن، تهدف العملية إلى حماية المصالح الأمريكية وضمان حرية الملاحة.

ومساء يوم 17 أبريل الجاري، شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة اليمنية، مخلفة دمارا واسعا.