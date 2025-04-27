7 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال خان يونس

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد بقصف الاحتلال خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمال محافظة خان يونس.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 51 شهيدًا (منهم 11 شهيدًا انتشال)، و115 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و243 شهيدًا، و117 ألفًا و639 إصابة.

وأشارت إلى إضافة عدد 697 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة على غزة، إلى 2151 شهيدًا، و5598 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.