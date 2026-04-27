شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية واقعة ولادة سيدة لتوأم داخل سيارة إسعاف، بعد أن شعرت بآلام الوضع أثناء وجودها داخل سوق ستوته، حيث جرى نقلها وطفليها إلى مستشفى طنطا العام لمتابعة حالتهم الصحية.

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بشعور سيدة بآلام الوضع أثناء تواجدها داخل السوق بمدينة طنطا.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، وأثناء الطريق وضعت السيدة توأمها داخل السيارة، وسط متابعة من طاقم الإسعاف، وتم نقل الأم وطفليها إلى مستشفى طنطا العام، حيث تبين أن حالتهم الصحية مستقرة.