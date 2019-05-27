سالفيني يحتفل بفوز حزبه ويستبعد حدوث أزمة بالحكومة الإيطالية

احتفل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني بـ "النجاح الذي لا يصدق" لحزبه "حزب الرابطة" في انتخابات البرلمان الأوروبي، لكنه قال إن ذلك لن يكون له عواقب على الحكومة الائتلافية الإيطالية.



وقال سالفينى فى مؤتمر صحفى بمقر الحزب فى ميلانو "إنه نجاح لا يصدق" أن يصبح الرابطة "الحزب الأول" في إيطاليا.



ويضيف أنه "فيما يخصني، لا شيء يتغير على المستوى الوطني"، مبددًا التكهنات حول نهاية محتملة للتحالف الحاكم الحالي بين حزب الرابطة وحركة "فايف ستار"أو (حركة خمس نجوم).



وقال سالفيني إن نتيجة الانتخابات ستشجع دعواته لإجراء إصلاحات جذرية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وضع حد لقواعد ضبط الميزانية.