طلاب هندسة القاهرة يطالبون بامتخانات منزلية «أون لاين»

أصدر طلاب الفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة القاهرة بجميع أقسامها، نظام الفصلين ونظام الساعات المعتمدة، المعنيين بقرار امتحانات شهر يوليو 2020، بيانا صحفيا لرفض آليات اختبارات امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتى أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوليو المقبل بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وطالبوا باستبدال امتحانات المواد المقضي بشأنها أن تمتحن بدءا من أول يوليو 2020 بأساليب جديدة كإقامة امتحانات Take Home Exam وفقًا لجداول امتحانات نهاية العام المعلنة، أو أبحاث وتكليفات.

كما طالبوا بإيقاف مشروعات التخرج مؤقتًا لحين الانتهاء من الأبحاث، أو إتمامها وتقييمها قدر الإمكان عبر أي وسيلة حسبما يتراءى لأساتذة كل مشروع، دون الحاجة للنزول، أما الاختبارات العملية التى تحتاج بالضرورة إلى إقامتها بالكلية فيرجى نظر إجرائها بعد انحسار الوباء بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويكون وقتها قد تحسن الوضع بالنسبة لزملائهم المغتربين من المحافظات فتسنح لهم الفرصة للسفر وقتئذٍ ومَن دونهم وحضور مناقشات المشاريع وتنفيذ الجزء العملى من المشروع.

وتابع البيان: "أما درجات التقييم للخريجين بهذا الفصل، فنطالب أن تضاف إلى المجموع التراكمى خاصةً أننا بذلنا الكثير من الجهد فى ظل الظروف الراهنة لتحصيل المادة العلمية و تحصيل درجات أعمال السنة".

وأكدوا أن ما يسعون إليه هو محاولة المساعدة في إبجاد حل لهذه الأزمة في ظل الظروف الراهنة، وليس تكاسلًا منهم أو استغلالًا للظروف، وأنهم أحرص الناس على مرور تلك الفترة بسلام في ظروفها العادية لا الاستثنائية".