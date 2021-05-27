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القضاء الروسي يغرم تويتر حوالي 28 مليون روبل

تويتر
تويتر
أ ش أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 6:14 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 6:14 م

فرضت محكمة روسية، اليوم الخميس، غرامة جديدة بقيمة 19 مليون روبل (الدولار يساوي 73.42 روبل روسي) على شركة "تويتر" الأمريكية، لعدم تلبيتها طلب السلطات حذف مواد محظورة في روسيا من موقعها للتواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة زولفيا غورينتشوك، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية، "إن هذه الغرامة فرضت على (تويتر) بموجب أحكام صدرت ضد الشركة بستة بروتوكولات اليوم".

وسبق أن أدان القضاء الروسي "تويتر" بثلاثة بروتوكولات مماثلة أخرى، مع فرض غرامة عليها تصل قيمتها الإجمالية 8.9 مليون روبل.

وأصبح بذلك إجمالي قيمة الغرامات المفروضة على "تويتر" من قبل القضاء الروسي 27.9 مليون روبل (أي نحو 380 ألف دولار).

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