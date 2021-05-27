نوران جوهر تأهلت لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

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تأهلت لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفه الثانية على مستوى العالم حسب تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش لنهائي بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش لعام 2021 بعد تغلبها على نظيرتها الامريكية "اماندا صبحى" المصنفه الخامسة عالميًا في مباراة مثيرة في دور نصف النهائي.

واستمرت المباراة (28) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/6)(11/8)(11/2) ، ويعد فوز اليوم هو الفوز الثاني على التوالي لصالح اللاعبة نوران بعد فوزها على الامريكية اماندا في بطولة "ويندي اوبن 2020".

وتنتظر المتأهله من مباراة اللاعبه المصرية "نور الشربينى" المصنفه الأولى عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش واللاعبه المصرية "هانية الحمامى" المصنفه السابعة على العالم ضمن مباريات نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش تقام بجمهورية مصر العربية بمدينة الجونة في الفترة من 20 مايو 2021 إلى 28 مايو 2021 بمجموع جوائز 360,000 دولار.