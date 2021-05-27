على غرار روايات هاري بوتر ولعبة العروش وسيد الخواتم، تقدم Storytel، أطلقت منصة ستوريتل الرواية الصوتية "حكايات ميترون.. ما قبل الظلام" ضمن مشروعها للإنتاجات الأصلية "ستوريتل أوريجينال" بهدف إثراء المحتوى العربي المسموع في مجال الفانتازيا بإضافة رواية صوتية فانتازية بمعايير عالمية.



وفي هذا المسلسل يقدم المؤلف حسام نادر الجمهور العربي بعالم مبني بالكامل من خياله تعيش فيه أجناس عجيبة (المعدنيون، والصخريون، وصائدو الريح، والبحارة البرمائيون، والأوزتاريات منشدو الغابة) ويدور صراع بينهم حول كريستالات "الأورات" والتي تمثل الطاقة والغذاء والقوة والثروة في هذا العالم، ويناقش المؤلف من خلال هذا الصراع قضايا فلسفية شائكة عن العدالة والحرية والإيمان.



يتورط المستمع في الأحداث من الحلقة الأولى مع أبادون المعدني الذي يتحدى العالم بأكمله من أجل تحقيق العدالة لأمته المعدنية.



يتوفر مسلسل "حكايات ميترون.. ما قبل الظلام" حصريًّا على تطبيق ستوريتل Storytel، حيث يمكن تحميل التطبيق من متجر تطبيقات "Google Play" و"App Store"، إذ يمكن للمستمعين تحميل الرواية بسهولة والاستماع إليها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت فور حفظها في رف الكتب، كما وفرت ستوريتل الفصول الثلاثة الأولى من الحكاية مجانًا على قناتها بموقع يوتيوب لتشجيع الجمهور على إعطاء الفرصة للكتب الصوتية، ويمكن التوجه لها من خلال الرابط التالي:



ويعد هذا العمل هو التعاون الأول من نوعه في الوطن العربي بين الكتابة وغناء الراب، حيث تحتوي الرواية الصوتية على أغنية تنتمي إلى فن الراب بعنوان قلب حديد، تأليف وغناء رميح، والجدير بالذكر أن العمل بصوت المذيع السوري العبقري سمعان فرزلي المؤدي الصوتي للنسخة العربية من سلسلة روايات هاري بوتر العالمية، والمشهور بقدرته الرهيبة على تنويع صوته وإعطاء كل شخصية صوتًا مميزًا مختلفًا.



حسام نادر كاتب مصري من مواليد 1992، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة، ويعمل في مجال النشر الأدبي منذ أكثر من ست سنوات، قام بالمشاركة في النشر الصوتي لأكثر من ثلاثة آلاف عمل عربي، وعدد من الأعمال الصوتية الأصلية في شركة ستوريتل.



يعد حسام هو أول كاتب عربي يطلق نسخة تجريبية "Beta" عن عمله الأدبي، كي يتمكن من مراجعة آراء النقاد والقراء، ويحكم صياغة عالمه الفانتازي الذي يقدمه لنا في حكايات ميترون، وقد كان حسام مسؤولًا عن إخراج النسخة الصوتية العربية من سلسلة روايات هاري بوتر ولعبة العروش.



يشار إلى أن منصة Storytel من أهم منصات الكتب الصوتية والإلكترونية بالعالم، وتستخدم نظام الاشتراك الشهري، وتمتلك أكبر مكتبة للكتب العربية الصوتية في العالم بجانب عشرات الآلاف من الكتب باللغة الإنجليزية، إذ تجاوزت العناوين داخل تلك المكتبة الضخمة 500 ألف عنوان.

وتتمثل رؤيتها في جعل العالم مكانًا أكثر تعاطفًا وإبداعًا بالقصص المميزة التي يمكن مشاركتها والاستمتاع بها في أي وقت وفي أي مكان من قبل أي شخص. وتنتشر الآن Storytel في 20 سوقًا حول العالم ويقع مقرها الرئيس في العاصمة السويدية ستوكهولم.