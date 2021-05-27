توافد المواطنين لتلقي لقاح كورونا بمركز تطعيم مستشفى أبورديس

شهد مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفى أبورديس المركزي بجنوب سيناء، اليوم الخميس، توافد المواطنين لتلقي اللقاح وسط إجراءات احترازية، تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد صادق، مدير الإدارة الصحية بمدينة أبورديس، إن مركز التطعيم بمستشفى أبورديس شهد في اليوم الأول من تشغيلهـ إقبالًا من قبل المواطنين من أصحاب الامراض المزمنة من جميع الفئات العمرية.

وأوضح مدير الإدارة الصحية في تصريح له اليوم، إنه جرى جميع أفراد الطاقم الطبي بالإدارة الصحية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال التطعيم، وذلك في ضوء خطة وزارة الصحة والسكان نحو تنفيذ تلقي لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه يجري التسجيل على الموقع الإلكتروني التي أطلقته وزارة الصحة وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg، ثم التوجه إلى مركز التطعيم بمستشفى أبورديس المركزي، لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي اللقاح.

وأعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور أيمن رخا، في تصريح له اليوم، البدء في تلقي لقاح فيروس كورونا داخل 9 مراكز وهم، المركز الطبي بمدينة رأس سدر لخدمة أهالي مدينة رأس سدر، و مستشفى أبورديس المركزي لخدمة المواطنين بمدينتي أبوزنيمة وأبورديس، وجرى تخصيص مقر حزب مستقبل وطن بمدينة الطور، ليتقى المواطنين بمدينة الطور اللقاح به حتى يجري افتتاح مركز التطعيم بالمدينة، وفي مدينة شرم الشيخ يجري العمل بثلاثة أماكن وهى، مستشفى شرم الشيخ الدولي، وبنك الدم الإقليمي، وفندق أيلاند جاردن، ووفي مدينة دهب يجري التلقيح بمركز طب الأسرة، وتجهيز المركز الحضري بمدينة نويبع لاستقبال مواطني مدينتي نويبع وطابا، وفي مدينة سانت كاترين يجري تلقي اللقاح بمستشفى سانت كاترين المركزي.

وأكد أنه جرى إطلاق فرق متحركة لتطعيم المواطنين بجميع مدن المحافظة تسهيلًا على المواطنين، لافتًا إلى أن التطعيم أمن وبالمجان، ويجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تلقي اللقاح إضافة إلى المتابعة بعد التطعيم.