أوساكا تقرر مقاطعة وسائل الإعلام خلال بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

قررت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا مقاطعة وسائل الإعلام خلال بطولة فرنسا المفتوحة، مرجعة ذلك لأسباب ذهنية.

وأعلنت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى عن قرارها قبل ثلاثة أيام من انطلاق النسخة الجديدة لرولان جاروس يوم الأحد المقبل.

ووفقا للوائح بطولة فرنسا المفتوحة، يتم إلزام اللاعبين بعقد مؤتمرات صحفية بعد كل مباراة.

وتعتبر أوساكا الرياضية الأعلى دخلا على مستوى العالم وستتعرض لغرامة مالية من قبل مسؤولي البطولة حال مقاطعة وسائل الإعلام بالفعل.

وتأمل أوساكا المصنفة الثانية على العالم أن يتم التبرع بقيمة هذه الغرامة المالية إلى المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال الصحة الذهنية.

وكتبت أوساكا عبر حسابها على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "أكتب هذا لأقول أنني لن أشارك في أي مؤتمرات صحفية خلال رولان جاروس ... غالبا ما شعرت بأن الناس ليس لديهم اعتبار للصحة النفسية للرياضيين ، ويبدو الأمر صحيحا عندما أشاهد مؤتمرا صحفيا أو أشارك به".

وأضافت "غالبا نجلس هناك ونسأل أسئلة طرحت علينا مرات كثيرة من قبل أو توجه لنا أسئلة تثير الشكوك في عقولنا، لن أجعل نفسي عرضة لأشخاص يشككون بي".

وختمت بالقول "عدم مشاركتي في المؤتمرات الصحفية ليس شيئا شخصيا ضد البطولة، لكن إذا رأى المنظمون أن بإمكانهم مواصلة القول، شاركي في المؤتمرات أو ستتعرضي لغرامة ومواصلة تجاهل الصحة الذهنية للرياضيين الذين يمثلون محور تعاونهم، حينها سأضحك".