تداول رواد موقع التواصل في مصر وبعض العرب على تويتر على نحو غاضب، صورة بعنوان "فرقة إسرائيلية تعزف حفلا موسيقيا أمام الأهرامات احتفالا بعيد استقلال إسرائيل الـ74" (ذكرى النكبة).



الصورة المنتشرة تظهر فرقة أوركسترا موسيقية تعزف بينما تظهر في الخلفية الأهرامات وأبو الهول، ما تسبب في ضجة واستنكار كبيرين بين المصريين الرافضين لفكرة إقامة حفل إسرائيلي في منطقة الأهرامات.



في هذا التقرير تتقصى "الشروق" حقيقة إقامة حفل إسرائيلي عند الأهرامات.



* مصدر الصورة



المصدر الوحيد للصوة هو قناة "كان 11" الإسرائيلية التي عرضت الصورة ضمن تقرير مصور عن حفل الفرقة داخل السفارة الإسرائيلية في مصر، ضمن احتفالات السفارة بعيد استقلال إسرائيل (ذكرى نكبة فلسطين الـ 74).



وعنها نقل موقع صحيفة "ذي تايمز أوف أسرائيل"، صورة الفرقة عند الأهرامات، ونشرها بعنوان "تقدم الأوركسترا الإسرائيلية عروضها في مصر لأول مرة منذ 40 عامًا"، ومنه وصل الخبر لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر ليثير الجدل.



* حقيقة الصورة



1- وضوح الأهرامات يعني جلوس الفرقة في مكان بعيد:



ظهرت الأهرامات الثلاثة وأبو الهول بشكل واضح وكامل خلف الفرقة، ما يعني أن الفرقة كانت تجلس في مكان مرتفع بعيدا عن الأهرامات.



أجرت "الشروق" تحققا باستخدام تطبيق الخرائط جوجل، والذي يظهر خريطة مصر بشكل مفصل، تم تكبير منطقة الأهرامات من نفس الزاوية التي التقطت منها صورة الفرقة، فظهر أن المنطقة تضم فنادقا سياحية كثيرة تطل مباشرة على الأهرامات وأبو الهول.









2- الفرقة جلست أعلى سطح فندق صغير:



ظهور الأهرامات وأبو الهول بوضوح دون عائق خلف الفرقة يعني أنها استأجرت فندقا سياحيا في الصفوف الأمامية المطلة على الأهرامات وأبو الهول مباشرة.



بالفحص الطويل لفنادق الصف الأول على خرائط جوجل، ظهرت صورة (360 درجة)، التقطها سائح أجنبي لسطح مبنى صغير، تحققت "الشروق" أنه سطح فندق سياحي يطل مباشرة على الأهرامات.









والدليل على أن الفرقة استاجرت هذا الفندق هو التطابق التام بين أرضية سطح الفندق وشكل سوره الحديدي تماما مع المكان الذي جلست فيه الفرقة.



كلا الصورتين كما هو واضح يشتركان في أرضية مخططة بمربعات ذهبية مائلة أعلى اليمين، بالتالي فإن الفرقة لم تقم حفلا للعامة كما هو مزمع.









3- صورة الفرقة مجتزأة من المكان المحيط:



القاعدة الذهبية لخلق صورة مزيفة هو التركيز على الهدف المراد دون إظهارا ما حوله، وهو تماما ما فعلته القناة الإسرائيلية "كان 11" في تقريرها، حيث نشرت فيديو لعزف الفرقة لكن تم تصويره بشكل محيّد للغاية وضيق الرؤية، بالكاد أظهر أعضاء الفرقة حتى لا يدرك المشاهد طبيعة المكان المحيط، وهو سطح أحد الفنادق الصغيرة.









4- سطح الفندق لا يتسع للحضور.. (قناة كان 11 الإسرائيلية تتلاعب بالمعلومات):



زعمت قناة "كان 11 العبرية" في تغريدة عبر حسابها على تويتر أنه لأول مرة منذ 40 عامًا تقدم أوركسترا إسرائيلية عروضها أمام الأهرامات في مصر، كجزء من فعاليات الاحتفال بعيد استقلال إسرائيل (النكبة)، لكن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث تحققت "الشروق" من أن المكان الذي جلست فيه الفرقة هو سطح فندق سياحي صغير لا يتسع أبدا للحضور، وبالكاد يتسع لأعضاء الفرقة.





בפעם הראשונה אחרי 40 שנה: תזמורת ישראלית הופיעה ברקע הפירמידות במצרים, במסגרת אירועים לציון יום העצמאות של ישראל בשגרירות בקהיר. @mayarachlin שוחחה על ההופעה ההיסטורית עם המנהל המוזיקלי והמנצח של תזמורת פירקת אלנור הישראלית, אריאל כהן#ערבערב pic.twitter.com/0Kf07ffWWD — כאן חדשות (@kann_news) May 24, 2022





5- ملابس الفرقة بسيطة غير رسمية:



ظهر أعضاء الفرقة بملابس (كاجوال) غير رسمية لاتشبه الملابس الكلاسيكية السوداء التي ارتدوها خلال حفل السفارة الاسرائيلية، إذا فإن الصورة لا تعطي انطباعا بإقامة حفل بل ربما التقطت خلال بروفة تدريبية قبيل حفل السفارة.



كما أن الفنادق في منطقة الأهرامات مخصصة للإقامة ومقصد أساسي للسياح الأجانب وهذا موثق عبر سياح كثيرين بالصور على تطبيق خرائط جوجل، وبالتالي يعتقد أن الفرقة اتخذت الفندق محلا للإقامة حتى انتهاء حفلها في السفارة الإسرائيلية.









6- صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تتلاعب بالمعلومات:



تلاعبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بالمعلومات عندما وضعت صورة الفرقة عند الأهرامات كصورة رئيسية لتقريرها الإلكتروني، وكتبت في التفاصيل أن جمهورا مصريا حضر حفل أوركسترا فرقة النور منبهرا بأداء أغاني الخمسينات والستينيات المصرية، دون أن توضح أن هذه التفاصيل تتبع حفل الفرقة في السفارة الإسرائيلية الذي كان يتضمن حضورا بالفعل، حسبما قالته السفيرة الإسرائيلية في القاهرة أميرة أورون، نقلا عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".









7- السفارة الإسرائيلية في القاهرة لم تذكر أي احتفال عند الأهرامات:



السفارة الإسرائيلية في القاهرة، لم تنشر عبر أي من صفحتيها الرسميتين فيس بوك أو تويتر، خبر لإقامة حفل إسرائيلي في الهرم، فقط نشرت على صفحتها فيس بوك فيديو للفرقة وهي تعزف أغاني عبد الحليم حافظ بملابس رسمية داخل السفارة في يوم 16 مايو.









أيضا صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر، لم تتحدث عن أي حفل عند الأهرامات بل كتبت متباهية انها المرة الأولى التي تعزف فيها اوركيسترا إسرائيلية في مصر منذ 40 عاما ونشرت فيديو للفرقة داخل السفارة الإسرائيلية، لكنها تناست أن الفرقة عزفت للإسرائيليين داخل سفارتهم بالقاهرة وليس للجمهور المصري!





لأول مرة منذ 40 عاما: أوركسترا إسرائيلية تعزف كلاسيكيات مصرية في مصر

احتفلت سفارة اسرائيل في مصر بعيد استقلال الدولة الـ 74 وذلك في حفل مهيب استضافته سفيرة إسرائيل في مصر اميرة اورون في منزلها بمشاركة سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات>> pic.twitter.com/MZBuK3AtMc — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 22, 2022





8- نفي رسمي من الآثار:



في بيان رسمي؛ أكد مصدر بالمجلس الأعلى للآثار أن الاوركسترا الإسرائيلية التي أحيت حفل في مصر كانت في منطقة بالقرب من منطقة الاهرامات وليس داخل الأهرامات.



لم تكتب الصحافة المصرية (حكومية أو خاصة) أي أنباء عن إقامة احتفالية إسرائيلية عند الهرم، لكن أكدت بعض الصحف المصرية والسفارة الإسرائيلية خبر إقامة الفرقة لحفل داخل السفارة الإسرائيلية بمناسبة استقلال إسرائيل (النكبة)، في منتصف مايو الجاري.