 سينتيا خليفة تعلن عن دورها في الفيلم العالمي Sicilian Holiday بمهرجان كان - بوابة الشروق
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سينتيا خليفة تعلن عن دورها في الفيلم العالمي Sicilian Holiday بمهرجان كان


نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:01 ص

شاركت الفنانة سينتيا خليفة في العديد من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 75 والذي تمتد هذا العام بين 17 و28 مايو في مدينة كان الفرنسية، وكانت مشاركتها الأبرز في الجلسة الحوارية تحت عنوان "المرأة في السينما" تحت رعاية هيئة الأفلام في صقلية Sicily Film Commission، حيث تم الإعلان عن بدء تصوير الفيلم “Sicilian Holiday” للمخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري والمنتج الحائز على جائزة الأوسكار آدم ليبزيج في الربع الأخير من العام الحالي والذي تقدم فيه سينتيا خليفة أحد الأدوار الرئيسية.
وخلال تواجدها في كان، شاركت سينتيا في العديد من فعاليات السجادة الحمراء والعروض الخاصة للأفلام، كما حرصت على تلبية دعوة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لحضور حفلهم الخاص المقام ضمن فعاليات مهرجان كان هذا العام للاحتفاء بدور المرأة في السينما والاعتراف بمكانة كلّ من صانعات الأفلام والممثلات.


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