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رئيس الوزراء البريطاني يدعو لتوفير المزيد من الأسلحة الهجومية لأوكرانيا

لندن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:51 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:51 م

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسون على مزيد من الدعم العسكري الإضافي لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة هجومية يمكن أن تضرب أهدافا من مسافة بعيدة للغاية، وذلك بعد مرور مئة يوم على اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقد تعلن الولايات المتحدة قريبا عن حزمة مساعدات جديدة لتشمل أنظمة صاروخية طويلة المدى وغيرها من الأسلحة المتقدمة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وهناك مقدار قياسي من النفط الروسي على متن ناقلات وأغلبها متجه إلى الهند أو الصين حيث أن دولا أخرى قيدت الواردات. وكثفت شركة يونيبك الصينية عدد الناقلات المستأجرة الشهر الجاري لنقل النفط الخام من شرق روسيا.

وصرح سوميث ويجيسينجي، رئيس شركة "سيلون بيتروليوم كورب" السريلانكية في مقابلة هاتفية إنه يتم توريد نفط روسي إلى البلاد لإنتاج وقود في مصفاتها الوحيدة، حيث تواجه الدولة المفلسة نقصا حادا في كل شيء من البنزين إلى الديزل،حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ولم يتضح بعد طريقة دفع سريلانكا أموالا مقابل تلك الشحنة.

يذكر أن روسيا اشترطت أن تدفع ما وصفتوها بالدول غير الصديقة بدفع قيمة الطاقة (غاز أو نفط) بالروبل، في إشارة إلى الدول التي فرضت عقوبات عليها جراء غزو أوكرانيا.

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