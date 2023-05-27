مدرب ليستر يشدد على ضرورة تحقيق الفوز أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

قال دين سميث، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، إن رسالته للاعبيه قبل مباراتهم الحاسمة أمام وست هام غدًا الأحد، ستكون هي الفوز فقط ببساطة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، إن ليستر يجب عليه تحقيق الفوز وعدم فوز إيفرتون على بورنموث وذلك لتفادي الهبوط للدرجة الثانية بعد سبعة أعوام فقط من فوزه باللقب.

وقال سميث، الذي تولى المهمة مؤقتا في المباريات الثماني الأخيرة للفريق عقب إقالة براندن روجرز، إن ما سيحدث في ملعب "كينج باور" أمام وست هام هو الشيء الوحيد الذي يجب على فريقه التركيز فيه.

وأضاف: "يجب علينا الفوز بالمباراة بشكل واضح وبسيط، يجب علينا العمل بشكل جيد وتحقيق التوازن بين أفضل طريقة لانتهاز الفرص الكبرى، وأيضا خلق الفرص أمام وست هام، الذي سيلعب في نهائي أوروبي بعد نصف موسم صعب، وقد نجح في تسلق سلم الترتيب مبتعدا عن الخطر ولديه مدرب جيد للغاية".

وتابع: "يجب علينا أن نفوز بالمباراة وعدم النظر لنتيجة إيفرتون حتى ما بعد المباراة، يجب علينا أن نؤدي عملنا وسنرى إلى أي مكان سيأخذنا".

ورفض سميث مناقشة مستقبله فيما بعد مباراة يوم الأحد، قائلا إنه سيكون هناك مناقشة ما بعد الموسم.

وردا على سؤال بتأثير نتيجة مباراة يوم الأحد على مستقبله قال سميث: "لا على الإطلاق، مستقبلي كان القدوم إلى هنا لمدة سبعة أسابيع وثماني مباريات وهذا لم يتغير، مستقبلي هو ذاته، هذا السؤال يجب طرحه بعد نهاية المباراة وليس قبلها".