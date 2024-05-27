سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رفقة زوجته بريجيت، أمس الأحد، "زيارة دولة" لألمانيا تستغرق 3 أيام، شدد في مستهلها على أن "العلاقات الألمانية الفرنسية ضرورية ومهمة بالنسبة لأوروبا".

وفي إطار زيارته لألمانيا، يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا على ولاية سكسونيا الواقعة شرقي البلاد، حيث يزور مدينتي دريسدن وموريتسبورج اليوم الاثنين.

وعقب وضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري في برلين لضحايا النازية من يهود أوروبا صباح اليوم، يتوجه ماكرون إلى سكسونيا برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وسيكون في استقبالهما في قصر موريتسبورج رئيس حكومة الولاية، ميشائيل كريتشمر.

وفي المساء يلقي ماكرون خطابا حول السياسة الأوروبية أمام كنيسة "فراونكيرشه" في دريسدن.

ومن المتوقع أن يحضر الفعالية آلاف الشباب من سكسونيا وبولندا والتشيك وفرنسا.

وفي ولاية سكسونيا سيتناول ماكرون الغداء أيضا مع ممثلي سكان المنطقة وشبكة "جيل أوروبا" الألمانية-الفرنسية، ومن المقرر أيضا زيارة معهد "فراونهوفر" للنظم الضوئية الدقيقة في دريسدن، حيث من المقرر إجراء حوار مع خبراء حول الذكاء الاصطناعي والصناعة الأوروبية للرقائق الدقيقة.

يذكر أن هذه أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي لألمانيا منذ 24 عاما.

وزيارة الدولة -على عكس زيارة العمل- تستمر دائما عدة أيام وتتبع بروتوكولا محددا، والذي يتضمن على سبيل المثال مأدبة رسمية وزيارة موقع واحد على الأقل خارج العاصمة.