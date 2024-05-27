أوكرانيا توجه ضربة ثانية ضد نظام رادار الإنذار المبكر المضاد للصواريخ في روسيا

قالت أوكرانيا إنها هاجمت نظام رادار الإنذار المبكر المضاد للصواريخ الروسي للمرة الثانية خلال أسبوع ،باستخدام مسيرات لاستهداف المواقع البعيدة عن حدودها بشكل كبير وذلك في محاولة لتعطيل آلة حرب الكرملين وهز شعور روسيا بالأمن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية ، رفض الكشف عن هويته، قوله إن المسيرة قصفت أمس الأحد نظام المراقبة في أورسك ، بمنطقة أورينبورج الروسية.

وتبعد مدينة أورسك ، نحو 1800 كيلومتر (1120 ميلا ) شرقي أوكرانيا ، قرب الحدود مع كازاخستان في آسيا الوسطى. وقال المسؤول إنه من غير الواضح ما إذا كانت الغارة قد تسببت في أي ضرر.

وتستخدم أوكرانيا طائراتها المسيرة منذ أشهر لضرب مستودعات النفط والمصافي الروسية في سعيها لإلحاق الضرر بأكبر صناعة تدر الأموال على موسكو وتقويض الثقة في قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على حماية البلاد.

ولم تدل روسيا بأي تعليقات رسمية حول حادث أورسك أو الهجوم على رادار مماثل يوم الخميس الماضي في أرمافير في منطقة كراسنودار.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية اليوم الاثنين، إنه في الحادث الأخير ، "سقطت" مسيرة بالقرب من أورسك دون إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية أو التسبب في وقوع ضحايا .