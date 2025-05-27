رئيس بعثة الحج المصرية يتفقد أحوال حجاج القرعة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة

تفقد مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، فنادق إقامة حجاج القرعة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، والتأكد من توافر جميع التسهيلات التي تكفل أداء مناسك الحج في سهولة ويسر، في ظل منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البعثة تفقد العيادات الطبية التي أقامتها بعثة القرعة بالفنادق والتأكد من إمكانياتها وجاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية، وأشار إلى تواجد ضباط البعثة على مدار الساعة وسط الحجاج بالفنادق للوقوف على احتياجاتهم وتوفير كل سبل الراحة لهم والتعامل الفوري مع الحالات الإنسانية.

وحرص رئيس البعثة على الاستماع إلى آراء الحجاج، حيث أعربوا عن بالغ تقديرهم للجهود المبذولة من قِبل بعثة وزارة الداخلية، مشيدين بجودة الخدمات والتنظيم المتميز الذي لمسوه منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج القرعة، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية في أجواء إيمانية وآمنة.