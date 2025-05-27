باكستان: إجراءات الاحتلال و المستوطنين الاستفزازية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت باكستان، اليوم، بأشد العبارات الإجراءات الاستفزازية الأخيرة التي اتخذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المستوطنون، والتي تهدف إلى تقويض الوضع الديني والتاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن هذه الإجراءات غير مقبولة، وتُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقد تُفاقم الوضع المضطرب أصلًا في المنطقة.

ودعت باكستان إلى الحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة ووضعها التاريخي، ومنع إسرائيل من القيام بأي استفزازات أخرى.

كما أدانت باكستان بشدة استمرار استهداف سلطة الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير على مدرسة تؤوي عائلات نازحة في غزة تعد مثالًا على استمرار إفلات إسرائيل من العقاب.

وتابعت الخارجية الباكستانية: إن الصور المُروعة التي شهدها العالم في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى، العديد منهم أطفال، ينبغي أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي.

وشددت على ضرورة أن تتوقف هذه الهجمات فورًا و محاسبة إسرائيل على جرائمها الشنيعة.

كما أكدت باكستان دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.