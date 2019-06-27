ارتفاع عدد الوظائف المشطوبة في أوروبا خلال الشهر الحالي إلى 28 ألفا

ارتفع عدد الوظائف التي تم شطبها في أوروبا خلال الشهر الحالي إلى أكثر من 28 ألف وظيفة، مع إعلان عملاق الكيماويات الألماني "باسف" شطب 6000 وظيفة، وإعلان "فورد موتورز" الأمريكية للسيارات شطب حوالي 12 ألف وظيفة في أوروبا اليوم، لتنضما إلى شركات أخرى في قطاعات السيارات والطاقة والغاز، التي أعلنت شطب أعداد كبيرة من الوظائف مع تراجع أنشطتها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الأوروبي، في الوقت الذي تعاني فيه المصانع الأوروبية من التباطؤ على خلفية التوترات التجارية الدولية، وتراجع مبيعات السيارات وتزايد المخاطر التي تهدد الطلب الأوروبي نتيجة الغموض المحيط بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كانت شركة فورد الأمريكية للسيارات قد أعلنت قطع شوط كبير في البرنامج الخاص بشطب عدة آلاف من الوظائف في ألمانيا.

وتعتمد الشركة على التعويضات أوالإحالة إلى التقاعد المبكر أوالتقاعد الجزئي في شطب الوظائف في عمالتها الأساسية في كل من كولونيا وزارليوس وآخن، ويبلغ عدد العمالة في هذه المناطق نحو 24 ألف شخص.

وأعلنت شركة الكيماويات الألمانية "باسف" اليوم الخميس اعتزامها شطب 6000 وظيفة، بما يعادل أقل من 5% من إجمالي عدد عمالها بحلول 2021، في محاولة من جانبها لتبسيط هيكلها الوظيفي وتسهيل عملياتها.

وقال متحدث باسم الشركة إن حوالي نصف هذه الوظائف المشطوبة سيكون في ألمانيا.