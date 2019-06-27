تولى السياسي المعارض أكرم إمام أوغلو، اليوم الخميس، منصب رئيس بلدية إسطنبول وذلك للمرة الثانية ، بعد أربعة أيام من فوزه الحاسم في جولة الإعادة التي أجبره عليها الحزب الحاكم.

ومنحت لجنة الانتخابات المحلية إمام أوغلو ولايته الرسمية في محكمة تشاغليان في اسطنبول.

ومن المتوقع أن يصل في وقت لاحق إلى مقر بلدية المدينة لحضور مراسم الاستلام والتسليم وإلقاء كلمة بهذه المناسبة.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات في إعلانه للنتائج الرسمية الأولية إن إمام أوغلو ، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي ، حصل على 21ر54 في المئة من الأصوات في انتخابات الإعادة يوم الأحد الماضي.

ومنح المجلس الأحزاب فرصة حتى الأسبوع المقبل لتقديم اعتراضاتها، وبعد ذلك يتم إقرار النتائج النهائية حسب المتوقع.

وحصل بن علي يلدريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم على 99ر44 في المئة من الأصوات.

واعتبرت الانتخابات المحلية اختبارًا رئيسيًا للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له بعد أن فقدوا السيطرة على منصب رئيس البلدية، في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا، والعاصمة المالية للبلاد في 31 آذار/مارس.

وكان إمام أوغلو قد فاز بهذه الانتخابات ، لكنه طُرد من منصبه في غضون 18 يومًا ، بعد أن زعم حزب العدالة والتنمية حدوث مخالفات واضطر المجلس الأعلى للانتخابات إلى إلغاء النتيجة وأمر بإعادتها.

وهزم إمام أوغلو /49 عاماً /، رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي ، يلدريم ، 63 عاماً ، وهو رئيس وزراء سابق، بأكثر من 14 ألف صوت في مارس، وجدد فوزه عليه بأكثر من 800 ألف صوت يوم الأحد الماضي.

ولا يزال حزب العدالة والتنمية يسيطر على البرلمان المحلي.

وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء الماضي في أول تصريحات علنية له بعد الانتخابات "إننا نرحب بقرار شعب إسطنبول".